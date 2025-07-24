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Трамп определился с базовыми ставками импортных пошлин

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  • 24.07.2025, 13:21
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Трамп определился с базовыми ставками импортных пошлин

От 15% до 50%.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что установит базовую ставку импортной пошлины на уровне не ниже 15% с 1 августа.

Его слова цитирует Bloomberg.

Президент США заявил, что не снизит ставки взаимных пошлин ниже 15% до 1 августа, когда истекает срок их применения, что свидетельствует о повышении минимального уровня пошлин.

«Мы установим прямые, простые пошлины в размере от 15% до 50%», – отметил он.

По его словам, 50% пошлина будет касаться стран, с которыми США «не очень хорошо ладят».

В то же время ставка пошлины в 15% будет касаться стран, с которыми у США нет больших объемов торговли. Страны, которые заключат специальные соглашения с Вашингтоном, могут рассчитывать на снижение ставок.

23 июля ряд СМИ писали, что ЕС и США приближаются к заключению торгового соглашения, которое будет предусматривать введение 15-процентных тарифов на европейский импорт.

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