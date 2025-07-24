В России начался бум похоронных агентств 1 24.07.2025, 13:36

После рекордных потерь в Украине.

В России на фоне резкого роста потерь в Украине с начала года заметно увеличилось число зарегистрированных похоронных агентств. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

За шесть месяцев 2025 года было создано 805 новых ритуальных компаний, включая ИП, что на 16% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, подсчитали аналитики. Больше всего регистраций похоронных бюро — в Подмосковье, там открылось 57 компаний (на треть больше в годовом выражении). В Краснодарском крае было зарегистрировано 42 такие компании (рост на 22% год к году). С января по апрель текущего года, согласно данным Росстата, рынок ритуальных услуг в стране увеличился на 12,7% год к году, до 39,5 млрд рублей.

Среди прочих причин увеличения числа новых похоронных компаний, названных представителями рынка, отмечается «повышение маржинальности» в похоронном бизнесе. Это связано с «ростом стоимости базовых услуг и готовностью некоторых клиентов платить за сервис», — пояснил президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев. Речь идет, в частности, о «комплексных предложениях под ключ» в крупных городах, кремации, продажах мемориальных товаров, а также транспортировке тел умерших на дальние расстояния.

По словам директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, многие россияне просят проводить похороны с использованием гарантированного перечня услуг, по которому специализированные службы оказывают минимальный базовый набор услуг с компенсацией затрат от государства.

Несмотря на требование президента США Дональда Трампа к Кремлю о прекращении войны в Украине, российская армия в последние месяцы усилила свое наступление, что привело к существенному росту потерь. По подсчетам The Economist, только с 1 мая по 9 июля РФ могла потерять убитыми на поле боя около 31 тыс. человек.

Причем потери погибшими в ВС РФ резко выросли уже с начала 2025 года, подчеркивал в начале июля государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, с января российская армия «потеряла 100 тыс. солдат — убитыми, не ранеными». При этом за все время войны общие потери России составляют от 900 тыс. до 1,3 млн человек, из которых от 190 до 350 тыс. безвозвратные, отмечало The Economist.

В то же время, согласно оценкам «Медиазоны» и «Би Би Си», которые анализируют открытые источники, в том числе профильные группы о потерях в российских регионах, с начала года число поименно подтвержденных россиян, погибших на фронте, снижается. С 1 января по 16 июля 2025-го появились данные о гибели по меньше мере 11 310 российских военных (в реальности их больше, так как сообщения о гибели в этот период могут появляться с опозданием).

Это может быть связано с тем, что с начала года власти ряда регионов перестали публиковать данные о погибших на фронте в Украине. Например, публикацию таких сведений остановили все главы регионов Сибири и Дальнего Востока, писали «Сибирь Реалии». Издание «Чеснок» в июле сообщало, что информацию о потерях перестали публиковать власти Владимирской области.

Всего с начала вторжения в Украину поименно подтверждена гибель на фронте 119 154 россиян. С 4 по 18 июля погибли как минимум 2436 человек.

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