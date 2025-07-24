«Я в шоке» 3 24.07.2025, 13:41

Белоруска возмутилась ценой лисичек в 55 рублей за килограмм.

Белоруска возмутилась стоимостью лисичек в 55 рублей за килограмм. Видео об этом она выложила в тиктоке, заметил Blizko.by.

«Я в шоке», — отметила тиктокерша. Грибы она купила в магазине «Грин». Цена за килограмм лисичек была 55,5 рубля, упаковка 180 граммов — 9,99 рубля.

Пользователи также возмутились в комментариях:

— А у людей по 4 рубля берут.

— Скупают по 5, помоют, положат в контейнер и продают по 55 за кило.

— Приезжайте к нам в лес, бесплатно возьмете.

— Я за 50 рублей сегодня купила 10-литровое ведро.

— В лесу их море, приезжайте — всем хватит.

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