закрыть
24 июля 2025, четверг, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: Лондон стал мировой столицей частной разведки

  • 24.07.2025, 13:42
Politico: Лондон стал мировой столицей частной разведки

Эти структуры часто основаны бывшими сотрудниками MI6.

В самом сердце Лондона, среди роскошных особняков Мейфэр, расположены офисы частных разведывательных компаний, активно работающих в тени британских спецслужб, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Эти структуры, часто основанные бывшими сотрудниками MI6 (Секретной разведывательной службы МИД Великобритании), военными, журналистами и полицейскими, предлагают широкий спектр услуг — от стандартной проверки клиентов до слежки, хакерских атак и сбора конфиденциальной информации.

Эта деятельность практически не урегулирована. Эксперты предупреждают, что эти компании угрожают частной жизни, правам человека и демократии, предоставляя мощные инструменты наблюдения любому, кто может за них заплатить.

Частные разведчики часто работают на юридические и финансовые компании, собирая компромат, данные для судов и дискредитируя противников. Некоторые фирмы, по данным источников Politico, работают в интересах иностранных государств, включая Россию и Иран. Им приписывают преследование диссидентов и журналистов, укрывшихся в Британии.

Несмотря на официальные запреты, в судах регулярно используется незаконно полученная информация. Один из специалистов рассказал, как украденный планшет выдали за «анонимный источник», чтобы использовать данные в деле. По его словам, юристы часто закрывают глаза на происхождение материалов.

Особенно востребованы частные разведчики в спорах между олигархами из постсоветских стран. Например, России заказывает поиск активов сбежавших банкиров.

Хотя власти запустили новую систему раскрытия иностранного влияния, эксперты сомневаются в ее эффективности. Некоторые считают, что усиление контроля поможет очистить отрасль от нарушителей, другие — что изменения будут сугубо формальными.

Пока же рынок остается «дикой зоной», где разведка продается тем, кто готов платить.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип