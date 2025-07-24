Politico: Лондон стал мировой столицей частной разведки
- 24.07.2025, 13:42
Эти структуры часто основаны бывшими сотрудниками MI6.
В самом сердце Лондона, среди роскошных особняков Мейфэр, расположены офисы частных разведывательных компаний, активно работающих в тени британских спецслужб, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Эти структуры, часто основанные бывшими сотрудниками MI6 (Секретной разведывательной службы МИД Великобритании), военными, журналистами и полицейскими, предлагают широкий спектр услуг — от стандартной проверки клиентов до слежки, хакерских атак и сбора конфиденциальной информации.
Эта деятельность практически не урегулирована. Эксперты предупреждают, что эти компании угрожают частной жизни, правам человека и демократии, предоставляя мощные инструменты наблюдения любому, кто может за них заплатить.
Частные разведчики часто работают на юридические и финансовые компании, собирая компромат, данные для судов и дискредитируя противников. Некоторые фирмы, по данным источников Politico, работают в интересах иностранных государств, включая Россию и Иран. Им приписывают преследование диссидентов и журналистов, укрывшихся в Британии.
Несмотря на официальные запреты, в судах регулярно используется незаконно полученная информация. Один из специалистов рассказал, как украденный планшет выдали за «анонимный источник», чтобы использовать данные в деле. По его словам, юристы часто закрывают глаза на происхождение материалов.
Особенно востребованы частные разведчики в спорах между олигархами из постсоветских стран. Например, России заказывает поиск активов сбежавших банкиров.
Хотя власти запустили новую систему раскрытия иностранного влияния, эксперты сомневаются в ее эффективности. Некоторые считают, что усиление контроля поможет очистить отрасль от нарушителей, другие — что изменения будут сугубо формальными.
Пока же рынок остается «дикой зоной», где разведка продается тем, кто готов платить.