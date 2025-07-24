Politico: Лондон стал мировой столицей частной разведки 24.07.2025, 13:42

Эти структуры часто основаны бывшими сотрудниками MI6.

В самом сердце Лондона, среди роскошных особняков Мейфэр, расположены офисы частных разведывательных компаний, активно работающих в тени британских спецслужб, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Эти структуры, часто основанные бывшими сотрудниками MI6 (Секретной разведывательной службы МИД Великобритании), военными, журналистами и полицейскими, предлагают широкий спектр услуг — от стандартной проверки клиентов до слежки, хакерских атак и сбора конфиденциальной информации.

Эта деятельность практически не урегулирована. Эксперты предупреждают, что эти компании угрожают частной жизни, правам человека и демократии, предоставляя мощные инструменты наблюдения любому, кто может за них заплатить.

Частные разведчики часто работают на юридические и финансовые компании, собирая компромат, данные для судов и дискредитируя противников. Некоторые фирмы, по данным источников Politico, работают в интересах иностранных государств, включая Россию и Иран. Им приписывают преследование диссидентов и журналистов, укрывшихся в Британии.

Несмотря на официальные запреты, в судах регулярно используется незаконно полученная информация. Один из специалистов рассказал, как украденный планшет выдали за «анонимный источник», чтобы использовать данные в деле. По его словам, юристы часто закрывают глаза на происхождение материалов.

Особенно востребованы частные разведчики в спорах между олигархами из постсоветских стран. Например, России заказывает поиск активов сбежавших банкиров.

Хотя власти запустили новую систему раскрытия иностранного влияния, эксперты сомневаются в ее эффективности. Некоторые считают, что усиление контроля поможет очистить отрасль от нарушителей, другие — что изменения будут сугубо формальными.

Пока же рынок остается «дикой зоной», где разведка продается тем, кто готов платить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com