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«Это начало распада империи»

  • 24.07.2025, 14:03
«Это начало распада империи»

Когда Украина вернет все оккупированные регионы, включая Крым?

Россию как искусственное государство, склеенное из десятков разных этносов, культур и территорий, которые слабо связаны друг с другом, ждет развал. Экономический кризис, внутренняя борьба за власть и рост ксенофобии могут привести к окончательному распаду.

Об этом заявил журналист и основатель издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон в прямом эфире с Алесей Бацман.

«Это закономерность. У них другого варианта нет», — отметил Гордон, подчеркивая, что процессы, происходящие в России, предсказуемы и необратимы. По его словам, внутренние элиты вскоре начнут сражаться друг с другом на фоне обрушения экономики.

«Это начало распада, это начало конца этой кровожадной, гадкой, проклятой империи. И это Украина ее похоронит. А когда она будет лежать в руинах, мы заберем все свое. И не только мы: финны, японцы, китайцы, молдаване, грузины, немцы — все заберут свое», — заявил он.

«Искусственное образование» без будущего

Многие эксперты соглашаются с оценкой Гордона. Еще в 2020 году Алексей Данилов называл Россию «искусственным образованием», созданным насильственно, и неспособным долго существовать в текущем виде.

Американский генерал Бен Ходжес также предрек распад РФ, подчеркнув, что агрессия против Украины стала катализатором этого процесса.

Россия на грани, мнения множатся

Политологи отмечают, что в многонациональной и разобщенной стране усиливается ксенофобия, а отсутствие единства между регионами и народами делает сценарий распада все более реальным. По их мнению, вопрос не в том, случится ли это, а в том, когда и как.

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