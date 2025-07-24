Крупный банк попросил белорусов не «инвестировать» в него 24.07.2025, 14:18

В чем причина?

Пресс-служба одного из крупнейших банков Беларуси обратилась к белорусам с просьбой не верить рекламе, где им предлагают получить 3000 рублей за участие в опросе или инвестировать в финучреждение.

«Это всё не мы. Мошенники мимикрируют под нас — будьте осторожны. Какую бы похожую рекламу вы не увидели, помните: мы не проводим опросы о качестве обслуживания в социальных сетях за деньги и не предлагаем инвестировать подобным образом», — обратились к клиентам в Альфа-Банке.

В качестве примера там показали баннеры, где белорусам предлагают получить деньги за участие в неких опросах. А также заманивают в «инвестирование», обещая «жизнь в достатке».

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