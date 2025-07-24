Белорусов активно атакуют клещи
- 24.07.2025, 14:24
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В этом году кусают чаще почти на 11%.
За январь — июнь этого года за помощью к врачам из-за укуса клеща обратились уже более 16 тысяч жителей Беларуси. Это больше, чем за тот же период 2024-го, сообщили в Минздраве.
За шесть месяцев 2025-го в медучреждения обратились более 16 тысяч человек «по поводу присасывания клещей», отметили в Минздраве. И это на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшее количество пострадавших от нападения членистоногих отмечено в Гродненской и Брестской областях, а также Минске, наименьшее — в Минской и Витебской областях.
Более 70% укусов клещей происходило в лесной зоне. Реже — на приусадебных участках и в населенных пунктах.
«Что касается заражения Лайм-боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом, то медицинские работники регистрируют снижение — в 1,2 раза», — сообщили в Минздраве.
Там напомнили «антиклещевые» правила:
при посещении лесов и парков надевайте светлую однотонную одежду, максимально закрывающую руки и ноги;
обязательно используйте отпугивающие клещей средства (репелленты), в том числе для животных;
проводите осмотры одежды и тела, в том числе осмотры пришедших с прогулок животных;
пейте только кипяченое козье молоко (ранее регистрировали случаи клещевого энцефалита после употребления сырого козьего молока);
не допускайте зарастания травой дачных участков, проводите дератизацию и акарицидную обработку участка.
Как отмечают медики, наиболее эффективный метод защиты от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация. Она состоит из двух прививок и обеспечивает надежную защиту на длительное время. Для поддержания иммунитета рекомендуется проводить ревакцинацию каждые 3−5 лет.
В случае необходимости быстрого формирования иммунного ответа в короткие сроки у отдельных вакцин предусмотрена схема экстренной профилактики, которая включает проведение двух прививок с интервалом 14 дней.