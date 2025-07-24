Финал оказался предсказуемым 4 Денис Казанский

24.07.2025, 14:31

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Денис Казанский

Фото: apostrophe.ua

Еще один пример того, как лжет российская пропаганда.

В начале апреля представители оккупационной администрации заявили, что на окраине Донецка из-за детонации неразорвавшегося снаряда ВСУ погибли двое детей 12 и 15 лет. Подчеркивалось, что дети погибли именно из-за взрыва украинского боеприпаса.

Впрочем, через несколько месяцев российский блогер выпускает сюжет с места, где произошел инцидент. И в нем местная жительница рассказывает, что на самом деле дети подорвались не на снаряде ВСУ, а на противотанковых минах, которые установили сами россияне несколько лет назад, опасаясь прорыва ВСУ в Донецк. Причем о минах было известно за год до трагедии. Местные жители нашли их, огородили цепями, звонили в МЧС, но целый год никто не реагировал и не убирал мины, просто лежавшие в жилом районе.

Финал оказался предсказуемым. Когда погибли дети, лживые мрази просто объявили, что они погибли из-за украинского снаряда. И еще и использовали трагедию в своих целях для очередного пропагандистского сюжета. Не удивлюсь, если уже добавили имена этих детей на «Аллею ангелов» и теперь преподносят как «жертв украинского фашизма».

В конце сюжета женщина подчеркивает, что погибший 15-летний подросток был «очень патриотичным» и собирался поступать в военное училище.

Денис Казанский, «Фейсбук»

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