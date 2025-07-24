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На украинском судне в устье Дуная произошел взрыв

  • 24.07.2025, 14:36
  • 3,148
На украинском судне в устье Дуная произошел взрыв
иллюстративное фото

Есть погибшие.

Вчера поздно вечером 23 июля, на судне-земснаряде в устье Быстрое Дуная произошел взрыв, в результате которого погибли трое работников, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.

«Судно находилось на устье «Быстрое» для проведения плановых работ с 11 членами экипажа. В результате взрыва погибли трое работников. Другие члены экипажа сейчас находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметили в администрации.

Сообщается, что на месте происшествия работают соответствующие службы. Детали происшествия уточняются. О результатах будет сообщено дополнительно.

«Морской подходной канал устье «Быстрое» временно закрыт для движения судов. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона пока осуществляется Сулинским каналом», - добавили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

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