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«Мало кто хочет быть крепостным в отдаленном районе Беларуси»

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  • 24.07.2025, 14:54
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«Мало кто хочет быть крепостным в отдаленном районе Беларуси»

Почему белорусы бойкотируют с/х вузы.

В этом году только два из четырех вузов сельскохозяйственного профиля в полном объеме выполнили цифры приема, 80 бюджетных мест остаются вакантными. Сельскохозяйственная академия в Горках и Витебская ветеринарная академия объявят дополнительный набор.

В прошлом году ситуация с поступлением на сельскохозяйственные специальности была значительно хуже — недобрали 500 человек. Сейчас все не так плачевно, но, тем не менее, даже на бюджетную форму не набирается желаемое количество человек.

— Около пяти лет назад стали сильно опускать минимальный порог для поступления в аграрные вузы. Это говорит о том, что, во-первых, уровень абитуриентов очень низкий. Во-вторых, что в нашей стране сельское хозяйство непривлекательное — там надо пахать и ничего при этом не зарабатывать, — говорит бывший чиновник Николай Лысенков в комментарии «Филину».

Бывший чиновник считает, что некоторые молодые люди, в том числе те, которые хотят стать ветеринарными врачами, уезжают учиться за границу, поскольку там нет обязательной отработки, как в Беларуси.

— У нас катастрофа в сельском хозяйстве — вот весной картофеля в магазине не было. А все это — звенья одной цепи. Да, власти пытаются что-то сделать, чтобы привязать людей к сельской местности. Но проблема в том, что у нас сохраняются колхозы — ну не хотят в них люди идти.

Возможно, человек хотел бы стать фермером, но вы знаете, как у нас к ним относятся — лучше закопаем деньги в колхозы, нежели дадим на развитие фермерских хозяйств. Бояться дать деньги частнику и не дают той помощи, которую оказывают убыточным колхозам.

Я вижу такой выход из ситуации: частникам надо дать такие же дотации, как и колхозам. У нас все деньги тратят не на развитие, а для выживания колхозов. А частник вложил бы их в развитие. И если частник будет хозяином на земле, то сельское хозяйство будет привлекательным.

А сейчас мало кто хочет быть крепостным в отдаленном районе Беларуси. Ведь на отработку, как правило, отравляют в самые бедные колхозы. В богатых распределение не надо, туда заманивают зарплатой.

Что касается молодых людей из сельской местности, то предприниматель делится наблюдениями:

— В последнее время стал замечать, что они вообще не хотят получать высшее образование. Сразу хотят получить рабочую специальность. Им проще отучиться на сварщика, тракториста, отслужить в армии и пойти работать.

Лысенков рассказывает, что поддерживает общение с людьми, которые сейчас работают председателями колхозов или чиновниками в хозаппарате.

— У них все стабильно: зарплата, служебные машины, жилье. Но, конечно, они отмечают проблемы в финансировании, удобрениях, семенах, людях. Людей очень не хватает.

Но они не хотят работать за те деньги, которые им предлагают. А достойной оплаты и не будет, пока не поменяется подход со стороны государства к сельскому хозяйству.

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