Белорусов призвали проверить купюры на наличие этих пяти надписей

Белорусов призвали проверить купюры на наличие этих пяти надписей2
- 24.07.2025, 15:02
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Какие номиналы в первую очередь?
В УВД Брестского облисполкома призвали белорусов проверить свои деньги на наличие определенных 5 надписей. Если встретится хоть одна с такими словами, этой купюрой рассчитываться в магазине либо менять ее в банке точно не стоит.
Речь о сувенирных банкнотах, которые очень похожи на настоящие. Но, конечно, есть ключевое различие. Это надписи, которые выдают фальшивку:
«Дублёў».
«Цублёў».
Souvenir money of Belarus.
«Білет банка прыколаў».
«Не является платежным средством».
Правоохранители посоветовали белорусам внимательно проверять сдачу, особенно купюры номиналом 5, 50 и 200 рублей: их подделывают чаще всего. Если вы увидели в магазине поддельную купюру, нужно сразу сообщить об этом администратору объекта или позвонить в милицию по телефону 102. А при обнаружении на улице — уничтожить.