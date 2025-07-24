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Белорусов призвали проверить купюры на наличие этих пяти надписей

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  • 24.07.2025, 15:02
  • 2,906
Белорусов призвали проверить купюры на наличие этих пяти надписей

Какие номиналы в первую очередь?

В УВД Брестского облисполкома призвали белорусов проверить свои деньги на наличие определенных 5 надписей. Если встретится хоть одна с такими словами, этой купюрой рассчитываться в магазине либо менять ее в банке точно не стоит.

Речь о сувенирных банкнотах, которые очень похожи на настоящие. Но, конечно, есть ключевое различие. Это надписи, которые выдают фальшивку:

«Дублёў».

«Цублёў».

Souvenir money of Belarus.

«Білет банка прыколаў».

«Не является платежным средством».

Правоохранители посоветовали белорусам внимательно проверять сдачу, особенно купюры номиналом 5, 50 и 200 рублей: их подделывают чаще всего. Если вы увидели в магазине поддельную купюру, нужно сразу сообщить об этом администратору объекта или позвонить в милицию по телефону 102. А при обнаружении на улице — уничтожить.

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