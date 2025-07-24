NSJ: Под российской экономикой тикает бомба 24.07.2025, 15:07

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Эксперты назвали главного врага военной машины Путина.

Несмотря на то что Центробанк России отчитался о снижении инфляции до 4% в июне — впервые за несколько месяцев — за этим достижением скрываются тревожные сигналы глубинного экономического кризиса, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org.

Высокая ключевая ставка в 20% приостановила рост и вызвала резкий спад внутреннего спроса. Эксперты предупреждают, что экономика близка к стагнации, а доля проблемных кредитов стремительно растет и может достичь 7%. В банковской сфере зреет кризис. По данным Bloomberg, крупнейшие банки уже обсуждают возможные скрытые меры поддержки, в то время как Центробанк настаивает на реструктуризации и отказе от прямой помощи.

Параллельно экономику подтачивают расходы на войну: выплаты солдатам съедают около 2% ВВП. Массовый призыв, выплаты новобранцам и кадровый дефицит на фоне миграционного оттока усугубляют ситуацию.

Дополнительное давление оказывает 18-й пакет санкций ЕС, направленный на энергетический сектор — основу российских доходов. В ЕС предложили снизить потолок цен на нефть с $60 до $47,6 за баррель, а Великобритания ввела санкции против 135 танкеров и двух компаний «теневого флота», используемых для обхода ограничений.

Формально инфляция взята под контроль, но за этим фасадом скрываются растущие долги, падающий спрос и тревожные ожидания банковской нестабильности. По мнению аналитиков, именно экономическое истощение, а не западное оружие, может со временем стать самым опасным врагом для военной машины Путина.

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