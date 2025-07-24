Синоптики предупредили белорусов о вероятности «суперячейковых гроз» 24.07.2025, 15:20

Циклон на подходе.

В пятницу, 25 июля, погодные условия в Беларуси окажутся под влиянием циклона, центр которого сместится к северо-западным границам страны, пишет «Телеграф».

Как сообщил телеграм-канал «Метеовайб», ситуацию будут определять фронт окклюзии (зона взаимодействия холодного и теплого атмосферных фронтов) и неустойчивая воздушная масса. Что ждать на выходных?

«Циклон слабовыражен в приземном слое и даже с трудом обнаруживается на картах барической топографии, да и то не на всех уровнях. Тем не менее, он себя еще как проявит», — утверждает другой погодный канал Nadvorie.

В каких областях сильные ливни и грозы

В то же время, согласно данным Белгидромета, ночью 25 июля осадки пройдут местами, а днем затронут большую часть территории, за исключением юго-запада. В МЧС даже выписали оранжевое предупреждение для центральной и северо-восточной Беларуси.

При этом в отдельных районах, особенно на севере и востоке, возможны:

сильные ливни;

грозы;

град;

шквалистый ветер до 15-20 м/с.

Кстати, телеграм-канал «Метеовайб» не исключает вероятность возникновения суперячейковых гроз — особо мощных и долгоживущих грозовых систем.

Суперячейковые грозы — это редкий тип гроз, характеризующийся вращающимся восходящим потоком воздуха. Они часто сопровождаются экстремальными погодными явлениями: крупным градом, шквалами и даже торнадо.

Тем временем температура 25 июля в Беларуси будет по-летнему теплой:

ночью +12..+18°С;

днем от +21°С на северо-западе до +29°С на юге и юго-востоке.

Ветер ночью будет слабым, а днем усилится до умеренного, причем при грозах возможны порывы. Атмосферное давление существенных изменений не претерпит.

Прогноз на 26-27 июля: «Облачно с прояснениями»

Судя по данным Белгидромета, в выходные дни погоду продолжит определять поле пониженного давления и неустойчивые воздушные массы.

26 июля ожидается:

облачно с прояснениями;

кратковременные дожди на большей части территории;

отдельные грозы;

ночью и утром — местами слабый туман .

27 июля ситуация немного изменится:

дожди пройдут на большей части страны, причем на юго-западе возможны сильные ливни;

температура сохранится в пределах +23..+29°С днем.

Как минимум до конца недели белорусам стоит держать зонты под рукой и следить за обновлениями прогнозов — ведь летняя погода продолжает быть очень переменчивой.

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