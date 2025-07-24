Синоптики предупредили белорусов о вероятности «суперячейковых гроз»
- 24.07.2025, 15:20
Циклон на подходе.
В пятницу, 25 июля, погодные условия в Беларуси окажутся под влиянием циклона, центр которого сместится к северо-западным границам страны, пишет «Телеграф».
Как сообщил телеграм-канал «Метеовайб», ситуацию будут определять фронт окклюзии (зона взаимодействия холодного и теплого атмосферных фронтов) и неустойчивая воздушная масса. Что ждать на выходных?
«Циклон слабовыражен в приземном слое и даже с трудом обнаруживается на картах барической топографии, да и то не на всех уровнях. Тем не менее, он себя еще как проявит», — утверждает другой погодный канал Nadvorie.
В каких областях сильные ливни и грозы
В то же время, согласно данным Белгидромета, ночью 25 июля осадки пройдут местами, а днем затронут большую часть территории, за исключением юго-запада. В МЧС даже выписали оранжевое предупреждение для центральной и северо-восточной Беларуси.
При этом в отдельных районах, особенно на севере и востоке, возможны:
сильные ливни;
грозы;
град;
шквалистый ветер до 15-20 м/с.
Кстати, телеграм-канал «Метеовайб» не исключает вероятность возникновения суперячейковых гроз — особо мощных и долгоживущих грозовых систем.
Суперячейковые грозы — это редкий тип гроз, характеризующийся вращающимся восходящим потоком воздуха. Они часто сопровождаются экстремальными погодными явлениями: крупным градом, шквалами и даже торнадо.
Тем временем температура 25 июля в Беларуси будет по-летнему теплой:
ночью +12..+18°С;
днем от +21°С на северо-западе до +29°С на юге и юго-востоке.
Ветер ночью будет слабым, а днем усилится до умеренного, причем при грозах возможны порывы. Атмосферное давление существенных изменений не претерпит.
Прогноз на 26-27 июля: «Облачно с прояснениями»
Судя по данным Белгидромета, в выходные дни погоду продолжит определять поле пониженного давления и неустойчивые воздушные массы.
26 июля ожидается:
облачно с прояснениями;
кратковременные дожди на большей части территории;
отдельные грозы;
ночью и утром — местами слабый туман .
27 июля ситуация немного изменится:
дожди пройдут на большей части страны, причем на юго-западе возможны сильные ливни;
температура сохранится в пределах +23..+29°С днем.
Как минимум до конца недели белорусам стоит держать зонты под рукой и следить за обновлениями прогнозов — ведь летняя погода продолжает быть очень переменчивой.