В новом блокбастере Marvel есть неожиданная отсылка к Минску 24.07.2025, 15:42

Фильм выходит в мировой прокат 25 июля.

В новом супергеройском блокбастере Marvel Studios «Фантастическая четверка: Первые шаги» с Педро Паскалем есть неожиданная отсылка к Минску, сообщает критический сайт Roger Ebert. Фильм выходит в мировой прокат 25 июля.

Картина стала 37-м фильмом во вселенной Marvel и второй перезагрузкой франшизы после провала 2015 года. Фантастическая четверка — это супергерои, получившие сверхспособности после воздействия космической радиации во время научной экспедиции.

Действие разворачивается в ретро-футуристическом мире 1960-х годов, где героям предстоит защитить Землю от Галактуса — космического существа, пожирающего планеты. История начинается в тот момент, когда четверка уже зарекомендовала себя как защитники мира, однако их семейные отношения оказываются под угрозой из-за межзвездной опасности.

Отсылка к Минску появляется в одной из сцен среди названий фильмов в кинотеатре ретро-мира. Критик сайта Roger Ebert отметил, что внимательные зрители могут заметить афишу фильма под названием «Sunrise in Minsk» («Рассвет в Минске») наряду с другими вымышленными лентами 1960-х.

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