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Залужный дал неожиданный прогноз относительно сроков окончания войны

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  • 24.07.2025, 15:43
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Залужный дал неожиданный прогноз относительно сроков окончания войны
Валерий Залужный

Экс-главком ВСУ заявил о новой фазе противостояния.

Экс-глава ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный считает, что война России против Украины может продлиться до 2034 года.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

«Украина вступила в новую фазу войны и если не позаботимся о долгосрочной защите, вооруженное противостояние может затянуться еще на десятилетия. Если Украина не изменит стратегию защиты и подходы к мобилизации ресурсов, война может продлиться до 2034 года, — заявил он.

Экс-глава добавил, что армия РФ также изменила подходы к ведению боевых действий, используя тактику обескровливания ВСУ и гражданского населения.

По словам Залужного, на линии фронта сейчас есть позиции, созданные «не для прорыва, а для уничтожения».

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