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На выезде из Минска начались проблемы с дорожным движением

  • 24.07.2025, 15:58
  • 2,362
На выезде из Минска начались проблемы с дорожным движением

Фура перекрыла несколько полос.

Из-за ДТП на Смолевичском тракте затруднено движение транспорта со стороны улицы Селицкого в направлении поселка Сосны.

Судя по фото, сразу несколько полос перекрыты грузовым автомобилем, повреждено разделительное ограждение, пишет onliner.by.

В комментариях водителей на «Яндекс.Картах» подтверждается, что перекрыты второй и третий ряды. На участке от улицы Селицкого до развязки на Сосны — пробка.

— В связи со скоплением транспорта на Смиловичском тракте движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 23 минут, — сообщает «Минсктранс».

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