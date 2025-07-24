В свет выйдет уникальный биографический фильм о Майкле Джексоне
- 24.07.2025, 16:17
Релиз запланирован на апрель 2026.
Премьера биографического фильма «Майкл» о поп-короле Майкле Джексоне состоится 24 апреля 2026 года в кинотеатрах по всему миру. Ранее релиз был запланирован на октябрь, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
За выпуск фильма в США отвечает студия Lionsgate, международным прокатом занимается Universal, за исключением Японии — там дистрибуцией ведает Kino Films.
Режиссером картины выступил Антуан Фукуа («Тренировочный день»), сценарий написал Джон Логан («Гладиатор»), а главную роль исполнил Джаафар Джексон — племянник исполнителя. Продюсером стал лауреат «Оскара» Грэм Кинг («Отступники»).
Фильм расскажет о пути Майкла Джексона к мировой славе, а также даст близкий взгляд на его личную жизнь и уникальное музыкальное наследие.
Хотя производство завершилось в мае 2024 года, проект переснимали, а первоначальная версия оказалась слишком длинной. Обсуждался даже вариант выпуска в двух частях. Бюджет фильма составил около 155 миллионов долларов.