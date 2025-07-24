В Минске нашли странные грибы

В Минске нашли странные грибы3
- 24.07.2025, 16:27
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Внешне они похожи на боровики.
Белорусский грибной блогер Александр Горбацевич рассказал в TikTok, что в парке в центре Минска растут дубовики. О них ему сообщила подписчица.
Он рассказал, что дубовики обнаружились в парке в центре Минска. Они похожи на боровики, но под шляпкой у них красно, а тело синеет при надавливании. Это условно съедобный гриб — его обязательно нужно отварить перед дальнейшим приготовлением.
@skyforest.ai Дубовики захватили парки Минска! Скоро боровики захватят и леса! Уже началось! #дубовиколивковобурый ♬ оригинальный звук - Александр Горбацевич