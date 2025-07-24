Reuters: Кремль не ожидал таких темпов
- 24.07.2025, 17:10
Германия настроена решительно.
Москва выразила обеспокоенность курсом канцлера Германии Фридриха Мерца, обвинив его в «милитаризации» страны и наращивании антироссийской риторики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Фридрих Мерц, вступивший в должность в мае 2025 года, занял более жесткую позицию в отношении конфликта в Украине. Он поддержал право Киева наносить удары по территории России и пообещал увеличить военные расходы Германии до 3,5% ВВП к 2029 году. В 2024 году страна лишь достигла целевого показателя НАТО в 2%.
По словам Захаровой, антироссийская риторика Берлина усиливается буквально с каждым днем. «Она становится все более агрессивной и милитаристской. Курс на эскалацию отношений с Россией и насильственную милитаризацию Германии вызывает серьезную обеспокоенность», — подчеркнула она.
Кремль не ожидал таких темпов наращивания военного потенциала Европы.