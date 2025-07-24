Режим взялся за «Табакерки» 1 24.07.2025, 17:06

Олексин попал в опалу?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку торговых объектов «Табакерка» в областях и Минске. В 45% из тех, которые были охвачены мониторингом, МАРТ выявил нарушения.

Также сообщалось, что в Беларуси открыто более 2,2 тысяч «табакерок». Теперь МАРТ заявил о работе примерно двух тысяч. Выходит, что, менее чем за полгода их количество заметно сократилось.

Киоски «Табакерка», принадлежавшие компании «Энерго-Оил», стали заполонять белорусские улицы в 2018 году. Владеет компанией семья бизнесмена Алексея Олексина, которого называют «кошельком Лукашенко», за что он попал под санкции ЕС. В 2021-м Олексин переписал свои активы на жену и сыновей, но и они попали в «черные списки».

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