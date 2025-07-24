Литва просит США помочь освободить своих граждан из белорусских тюрем
- 24.07.2025, 17:17
Глава МИД Литвы разговаривал об этом с Келлогом.
Литовские дипломаты просили представителей США помочь освободить литовских граждан, заключенных в Беларуси.
«Могу подтвердить, что это было самое важное, о чем мы говорили. Именно с этого я и начал говорить, каковы интересы Литвы, что мы хотим сделать, чтобы наших граждан оставили в покое», — передает lrt.lt слова глава МИД Литвы Кястутиса Будриса.
Речь идет о визите в Беларусь в июне спецпосланника президента США Кита Келлога и освобождении 14 человек, включая одного из лидеров оппозиции Сергея Тихановского.
По словам Будриса, он разговаривал с Келлогом и другими членами американской делегации как до их отъезда в Беларусь, так и после возвращения.
«Я не буду вдаваться в подробности самой затеи, что хотят делать наши американские друзья, но с нашей стороны был передан очень четкий сигнал по поводу интересов и позиции Литвы. Что касается наших граждан, которые незаконно содержатся в заключении в Беларуси, то они должны быть освобождены, и мы этого добиваемся», — рассказал глава внешнеполитического ведомства Литвы.