Литва просит США помочь освободить своих граждан из белорусских тюрем 24.07.2025, 17:17

Глава МИД Литвы разговаривал об этом с Келлогом.

Литовские дипломаты просили представителей США помочь освободить литовских граждан, заключенных в Беларуси.

«Могу подтвердить, что это было самое важное, о чем мы говорили. Именно с этого я и начал говорить, каковы интересы Литвы, что мы хотим сделать, чтобы наших граждан оставили в покое», — передает lrt.lt слова глава МИД Литвы Кястутиса Будриса.

Речь идет о визите в Беларусь в июне спецпосланника президента США Кита Келлога и освобождении 14 человек, включая одного из лидеров оппозиции Сергея Тихановского.

По словам Будриса, он разговаривал с Келлогом и другими членами американской делегации как до их отъезда в Беларусь, так и после возвращения.

«Я не буду вдаваться в подробности самой затеи, что хотят делать наши американские друзья, но с нашей стороны был передан очень четкий сигнал по поводу интересов и позиции Литвы. Что касается наших граждан, которые незаконно содержатся в заключении в Беларуси, то они должны быть освобождены, и мы этого добиваемся», — рассказал глава внешнеполитического ведомства Литвы.

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