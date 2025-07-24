закрыть
24 июля 2025, четверг, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва просит США помочь освободить своих граждан из белорусских тюрем

  • 24.07.2025, 17:17
Литва просит США помочь освободить своих граждан из белорусских тюрем

Глава МИД Литвы разговаривал об этом с Келлогом.

Литовские дипломаты просили представителей США помочь освободить литовских граждан, заключенных в Беларуси.

«Могу подтвердить, что это было самое важное, о чем мы говорили. Именно с этого я и начал говорить, каковы интересы Литвы, что мы хотим сделать, чтобы наших граждан оставили в покое», — передает lrt.lt слова глава МИД Литвы Кястутиса Будриса.

Речь идет о визите в Беларусь в июне спецпосланника президента США Кита Келлога и освобождении 14 человек, включая одного из лидеров оппозиции Сергея Тихановского.

По словам Будриса, он разговаривал с Келлогом и другими членами американской делегации как до их отъезда в Беларусь, так и после возвращения.

«Я не буду вдаваться в подробности самой затеи, что хотят делать наши американские друзья, но с нашей стороны был передан очень четкий сигнал по поводу интересов и позиции Литвы. Что касается наших граждан, которые незаконно содержатся в заключении в Беларуси, то они должны быть освобождены, и мы этого добиваемся», — рассказал глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип