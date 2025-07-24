Российский рубль начать падать после безрезультатных переговоров в Стамбуле 24.07.2025, 17:22

Инвесторы скупают валюту.

Рубль заметно подешевел на Московской бирже и форексе после окончания российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые снова не приблизили перемирие на фронте, пишет The Moscow Times.

Биржевой курс юаня в первые три часа торгов четверга подскочил почти на 2%, до 11,1485 рубля — максимума с конца мая, прежде чем откатиться к отметке 11,04 рубля на 16,39 по Минску.

Курс доллара на внебиржевом рынке впервые за три недели поднялся выше 79 рублей и достигал отметки 79,55 (+1,5%). Евро дорожал до 93,5 рубля — самого высокого значения за последние 11 недель.

«Биржевые игроки разочарованы формальным характером состоявшегося накануне раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле», — констатирует Наталья Мильчакова ведущий аналитик Freedom Finance Global. Третья встреча делегаций Москвы и Киева оказалась короче всех предыдущих: она длилась лишь 40 минут, и по ее итогам стороны договорились лишь продолжать обмены пленными и телами убитых, а также сформировать рабочие группы в онлайн-формате. Украина настаивала на саммите Путина и Владимира Зеленского, но Кремль от лица Дмитрия Пескова сообщил, что до этого еще далеко.

«Разговор о встрече на высшем уровне может вестись только после того, как будет проделана предметная работа», — сказал он в четверг.

«Приуныл» и фондовый рынок, отмечает Мильчакова: индекс Мосбиржи, включающий бумаги четырех десятков крупнейших российских компаний, снижается на 1%, теряя 60 млрд рублей в пересчете на капитализацию. «Газпром» подешевел на 1,2%, Сбер — на 0,94%.

На акции, поясняет Мильчакова, давят слабые результаты крупнейших российских компаний, страдающих от высоких ставок и замедления экономики. А на рубль — сокращение экспортной выручки. указывает инвестбанкир Евгений Коган.

В мае, напоминает он, цены на российский экспорт были минимальными: нефть Urals продавали дешевле $50 за баррель. «Выручка приходит с задержкой, что будет проявляться сейчас», — поясняет Коган.

Инвесторы продают рубли и скупают валюту в расчете на то, что ЦБ РФ пойдет на резкое снижение ключевой ставки — с 20% до 18% уже в эту пятницу, пишут аналитики ПСБ. По их прогнозу, до конца года рубль может ослабеть почти на 10%, до 12 рублей за юань.

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