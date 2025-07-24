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Ученые рассказали, каким полезным маслом можно заменить оливковое

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  • 24.07.2025, 17:36
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Ученые рассказали, каким полезным маслом можно заменить оливковое

Оно снижает воспаление в организме.

Масло камелии, которое в Китае называют «восточным оливковым маслом», может снижать воспаление в организме и кровяное давление, а также улучшать состав микрофлоры кишечника. К такому выводу пришли ученые из Уханьского политехнического университета. Научный обзор опубликован в журнале Food Research International (FRI).

Исследователи проанализировали данные о составе и механизмах действия масла, получаемого из семян растения Camellia oleifera, традиционно используемого в Китае как в кулинарии, так и в косметике. Результаты показали, что продукт богат мононенасыщенными жирными кислотами (прежде всего олеиновой кислотой), полифенолами, витамином Е, скваленом и другими биологически активными веществами.

Согласно выводам авторов, масло камелии оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, помогает регулировать уровень липидов (жироподобных веществ) в крови и снижает артериальное давление. Эти эффекты связаны с антиоксидантным и противовоспалительным действием компонентов масла.

Особое внимание в работе исследователи уделили так называемой оси «кишечник — мозг». По словам ученых, натуральные вещества в составе масла могут влиять на микробиом кишечника и тем самым опосредованно улучшать когнитивные функции и снижать воспаление в нервной системе. В частности, были зафиксированы нейропротекторные эффекты в экспериментальных моделях болезни Альцгеймера.

Авторы подчеркивают, что масло камелии обладает потенциалом функционального продукта питания и может быть использовано в составе биологически активных добавок и, возможно, даже лекарственных средств. Эти выводы открывают путь к дальнейшим исследованиям в области профилактики хронических заболеваний с помощью природных соединений.

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