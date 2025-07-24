Залужный: Страны НАТО совершают ошибку 2 24.07.2025, 17:41

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Фото: Reuters

Простого перевооружения недостаточно.

Страны НАТО избегают переосмысления своих военных доктрин и просто переоборудуют свои армии более современным оружием, чего однако не достаточно, чтобы быть реально готовыми к следующей войне. Такое мнение в интервью lb.ua высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«В странах НАТО считают, что это перевооружение будет волшебной палочкой, которая их выручит в любой момент. А я говорю: нет. Потому что новое вооружение за собой влечет новую тактику применения, новые формы и способы применения, что влечет за собой новые структуры, в которых оно применяется, и как следствие, потребность в новой доктрине применения. Как следствие – потребность в новой системе подготовки, новом финансировании. И для любой страны НАТО – это где-то лет пять», – сказал Залужный.

При этом он отметил, что сейчас у НАТО есть утвержденная доктрина по применению, развитию, политике развития и т.д., но она совсем не совпадает с теми новыми технологиями, которые сейчас есть на поле боя.

«Пять лет – это если сегодня они присоединятся к процессу. Но я наблюдаю видимо полтора года минимум, как это „сегодня“ у них должно наступить, но оно еще не наступило. ...Между заявлениями политических лидеров и последствиями каких-то практических действий в системе обороны, к сожалению, большой провал. Потому что их национальная оборона строится на возможностях коллективной безопасности и своего участия в той коллективной безопасности», – отметил Залужный.

По его словам, наличие у Украины опыта современной войны и новых мощных технологий – это для страны дополнительная нагрузка в вопросе отношений со странами Альянса.

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