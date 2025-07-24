Что стоит за призывом Лукашенко «бурить и бурить» 2 Валерий Карбалевич

24.07.2025, 17:46

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Режим борется за выживание.

Задачу создания эффективных экономических механизмов в стране Лукашенко и не ставит. При решении экономических вопросов для него главное — политическая целесообразность. Государственная политика в сфере экономики подчинена задаче выживания режима.

И все экономические процессы ориентированы на решение именно этого.

22 июля Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам добычи углеводородов. Главный вывод, сделанный по его итогам, сводится к простому лозунгу: «Бурить и бурить!» То есть, искать и добывать больше нефти, и будет нам счастье. По сути, это можно считать своего рода квинтэссенцией экономических взглядов и подходов к развитию экономики правителя Беларуси.

Критики Лукашенко постоянно упрекают его в том, что многие его решения тормозят экономическое развитие страны. Но проблема в том, что он не ставит перед собой задачу создания эффективных экономических механизмов. Во всяком случае, как главную. Экономическая эффективность, стимулирование развития хозяйства — далеко не на первом месте у Лукашенко. Главное для него — политическая целесообразность. И все экономические процессы ориентированы на решение именно этой задачи; он рассматривает их с точки зрения политического эффекта.

Точно также Лукашенко подходит и к вопросу рыночных реформ. Ведь рынок создаёт субъектов, неподконтрольных государству, экономически независимых от него людей. А это -- угроза режиму. Он очень боится появления центров экономической власти (олигархов), а следовательно, и политического влияния. Именно поэтому серьёзный бизнес в Беларуси развивается только с разрешения властей, под «крышей» государственных структур. Решающую роль в коммерческом успехе играют не предприимчивость и трудолюбие, а доступ в высокие кабинеты.

Создав патерналистскую экономическую модель, Лукашенко обеспечил зависимость большинства населения от государства.

Стоит обратить внимание на темы, обсуждавшиеся на последних совещаниях Лукашенко. Это добыча углеводородного сырья, уборочная кампания, поездки по регионам для осмотра сельскохозяйственных предприятий.

Всё это -- экономика индустриальной эпохи. Её главное богатство — сырье. Неслучайно важнейшими экспортными товарами Беларуси остаются калийные удобрения и нефтепродукты. Дешёвые российские энергоносители стали важными составляющими существования белорусской социальной модели. Это своего рода рентная экономика, когда основной доход формируется за счёт использования природной ренты — как своей, так и российской.

Лукашенко не раз с тайной надеждой восклицал: не может быть, чтобы в наших недрах не было нефти и газа, мол, ищите лучше. Этот же призыв прозвучал и на последнем совещании.

Парк высоких технологий (ПВТ), скорее, исключение из правил. Лукашенко даже пожалел о том, что дал разрешение на его создание, поскольку сотрудники ПВТ составляли значительную часть протестующих во время протестов 2020-ого года.

Для Лукашенко идеальным вариантом была бы экономическая система с доминированием государственного сектора, которым он управляет вручную. При этом экономическая эффективность госпредприятий не так уж важна. Главное, чтобы все работали (именно поэтому они активно привлекают «тунеядцев»), все поля засеяны, всё «движется». И необходимо постоянное давление на руководство сверху, постоянное требование «железной дисциплины».

Подавляющее большинство проектов, реализованных государством, оказались убыточными: деревообработка, корпорация БНБК, цементные заводы, предприятия «Сукно» и «Камволь» и другие.

Кроме того, административная система с доминированием государственного сектора даёт возможность реализовывать экономические проекты ради политического престижа государства и его лидера. Это касается космических проектов, атомной электростанции, разговоров о строительстве самолетов...

В современном мире страны конкурируют не сырьем, а технологиями, но и качеством правовых систем, степенью гарантий защиты собственности и инвестиций. А в Беларуси просто нет гарантий собственности, личной неприкосновенности, нет правового государства, нет независимого суда. В любой момент у владельца могут отобрать бизнес, арестовать, посадить.

Кроме того, одной из важных проблем ведения бизнеса в Беларуси является отсутствие единых норм функционирования всей экономики. Для разных регионов, отраслей и даже отдельных компаний действуют свои эксклюзивные правила. Есть Парк высоких технологий, индустриальный парк «Большой камень», свободные экономические зоны, и в каждом случае у нас разный правовой режим. А также предусмотрены льготы для ведущих государственных предприятий, для сельскохозяйственных организаций, для Оршанского и Шкловского районов и т.д. Это означает, что ручное управление доведено до логического конца, до своего рода феодальной раздробленности в экономико-правовом смысле.

В столь неблагоприятных условиях перспективы экономического развития выглядят мрачно. И даже крупная российская помощь не спасает. А население, в поисках лучшего заработка, массово эмигрирует.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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