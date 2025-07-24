Foreign Affairs: Россия теряет «ближнее зарубежье»1
- 24.07.2025, 17:55
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США и их союзники могут ускорить этот процесс.
На фоне войны в Украине Россия стремительно теряет позиции в бывших советских республиках. Пока Кремль сосредоточен на военных действиях, страны Южного Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы укрепляют суверенитет, диверсифицируют внешнюю политику и формируют новые региональные альянсы, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Армения, Азербайджан, Казахстан и другие государства ищут альтернативу зависимости от Москвы, закупая оружие у Индии, Франции, Турции и Китая, развивая торговлю с ЕС и увеличивая участие в международных транспортных коридорах. Особенно активно развиваются проекты по строительству инфраструктуры и нефтегазовых трубопроводов, минуя Россию.
Важным поворотом стало разрешение многолетних конфликтов без участия Москвы. В 2025 году Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение по урегулированию споров в Ферганской долине. Между Арменией и Азербайджаном продолжаются переговоры о заключении мирного договора после падения Нагорного Карабаха. Впервые дипломатические прорывы происходят без посредничества России.
В то же время растет влияние Китая и Турции. Пекин усиливает экономическое и военное сотрудничество, особенно в Таджикистане и Узбекистане. Анкара активно продвигает оборонные проекты и модернизацию армий в духе НАТО. Турецкие дроны закупают почти все страны Центральной Азии.
Несмотря на сохраняющееся политическое и экономическое влияние России — через миграцию, торговлю и культурные связи — постсоветские государства стремятся к более сбалансированной внешней политике. США и их союзники, по мнению аналитиков, могут сыграть конструктивную роль, поддерживая региональную стабильность, инфраструктурные проекты и диверсификацию внешней политики стран региона.
Пока Россия пытается удержать контроль над своим «ближним зарубежьем», новые игроки и альянсы меняют баланс сил в Евразии.