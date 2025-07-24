Как конфеты M&Ms вдохновили ученых на поиск «идеального арахиса» 24.07.2025, 18:04

Секрет — в диких сортах

Компания Mars, производитель конфет M&M’s, инвестирует миллионы долларов в создание «идеального арахиса», способного выдержать климатические изменения и болезни, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Проблема началась в 2000-х, когда потребители жаловались на прогорклый вкус в M&M’s. Исследователи обнаружили сорт арахиса с высоким содержанием мононенасыщенных жиров — он оказался более устойчивым и полезным. Однако Mars требовалось больше: симметричность, стойкость к расколу, насыщенный вкус и стабильный урожай.

Ученые Университета Джорджии вывели сорт Georgia-09B, удовлетворивший все требования. С 2017 года Mars использует только такие арахисы, и количество жалоб снизилось на 90%.

Теперь перед лабораторией диких сортов арахиса стоит новая задача — вывести устойчивые к болезням и вредителям растения. Из-за изменений климата около 30% урожая теряется еще до переработки.

Секрет — в диких сортах, «природных вакцинах», несущих гены устойчивости. Исследователи расшифровали геном арахиса, что ускорило селекцию.

Mars поддерживает проекты в Африке, Бразилии и Китае. Компания делает свои научные разработки доступными для всех, без патентов, следуя принципу взаимной выгоды, заложенному основателем Форрестом Марсом.

«Мы случайно не наткнемся на идеальный арахис, — говорит топ-менеджер Mars Аманда Дэвис. — Его нужно вырастить».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com