Усика обязали защитить титул чемпиона WBO

Усика обязали защитить титул чемпиона WBO1
- 24.07.2025, 18:23
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Назван соперник.
Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик должен провести бой в защиту одного из чемпионских титулов – по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом организация заявила 24 июля в Instagram.
«Всемирная боксерская организация официально распорядилась о проведении переговоров по обязательному титульному бою в тяжелом весе между Александром Усиком и Джозефом Паркером», – говорится в сообщении.
В WBO подчеркнули, что у команд Усика и Паркера есть 30 дней, чтобы договориться о поединке, иначе WBO «перейдет к промоутерским торгам».
«Начинаем обратный отсчет», – отметили в организации.
Паркер – 33-летний боксер из Новой Зеландии. Усику – 38 лет.
Vringe.com объясняет, что Усика фактически ставят перед дилеммой: выйти на бой с Паркером или отказаться от титула WBO.