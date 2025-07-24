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Усика обязали защитить титул чемпиона WBO

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  • 24.07.2025, 18:23
  • 1,582
Усика обязали защитить титул чемпиона WBO

Назван соперник.

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик должен провести бой в защиту одного из чемпионских титулов – по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом организация заявила 24 июля в Instagram.

«Всемирная боксерская организация официально распорядилась о проведении переговоров по обязательному титульному бою в тяжелом весе между Александром Усиком и Джозефом Паркером», – говорится в сообщении.

В WBO подчеркнули, что у команд Усика и Паркера есть 30 дней, чтобы договориться о поединке, иначе WBO «перейдет к промоутерским торгам».

«Начинаем обратный отсчет», – отметили в организации.

Паркер – 33-летний боксер из Новой Зеландии. Усику – 38 лет.

Vringe.com объясняет, что Усика фактически ставят перед дилеммой: выйти на бой с Паркером или отказаться от титула WBO.

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