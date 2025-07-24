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В Брестской области сгорел один из старейших храмов региона

  • 24.07.2025, 18:27
В Брестской области сгорел один из старейших храмов региона

Шедевр народной архитектуры Полесья уничтожен полностью.

В агрогородке Степанки Жабинковского района Брестской области полностью сгорела церковь Святого Архангела Михаила. Это была одна из старейших деревянных церквей региона, построенная в 1780 году, пишет Telegram-канал «Жабинка | официально».

Пожар произошел днем в четверг, 24 июля. В ликвидации возгорания принимали участие подразделения МЧС из нескольких районов, включая Брест. Пострадавших нет.

Спасатели совместно с местными жителями эвакуировали материальные ценности из храма. В церкви хранились несколько древних икон, датируемых XVIII и XIX веками.

На данный момент причины возгорания устанавливаются, правоохранительные органы проводят проверку.

Церковь Святого Архангела Михаила была одним из историко-культурных объектов Беларуси и значимым элементом культурной памяти для региона. Храм был реконструирован в 1858 году и считался памятником деревянного зодчества второй категории.

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