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В минском метро появилась новая схема линий

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  • 24.07.2025, 19:02
  • 2,366
В минском метро появилась новая схема линий

Многим пассажирам не нравится дизайн.

Как сообщает телеграм-канал «Метро постсоветских стран», новую схему начали тестировать на третьей линии, в поезде типа 81-765.7/766.7 «Минск-2024». Эксперимент проводят в конкретном составе с номерами вагонов 70106-70206-70306-70906. Схема отображается на экранах над дверями, пишет Blizko.by.

Дизайн новой схемы сделали похожим на официальную схему, что висит на станциях.

Было:

Стало:

Названия станций теперь расположены под углом — примерно так, как на стендах над путями.

Пока что это только тестовый вариант, но реакция пассажиров показывает, что к финальной версии еще много вопросов.

В комментариях и на транспортных форумах пользователи активно критикуют обновленную схему. Среди нареканий:

«Это выглядит, как что-то из начала 2000-х в самом плохом исполнении»;

«Слишком много яркого зеленого цвета, схему под углом трудно воспринимать»;

«Предыдущий дизайн был спокойнее и приятнее»;

«Надписи одновременно по-русски и по-белорусски, но одного размера — выглядит неаккуратно и перегруженно»;

«Старая схема была плохо читаема из-за мелкого шрифта, но выглядела аккуратно. Новая же — трудно читается из-за перегрузки информацией и выглядит как сделанная в MS Paint».

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