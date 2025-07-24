закрыть
24 июля 2025, четверг, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия запретит вывоз бензина после взлета биржевых цен до исторического максимума

6
  • 24.07.2025, 19:06
  • 2,036
Россия запретит вывоз бензина после взлета биржевых цен до исторического максимума

С 1 августа.

Российские власти введут запрет на экспорт автобензина с 1 августа сроком на два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением вопроса в правительстве.

«Вопрос (запрета) решенный. Пока на август–сентябрь», — сказал один из них на условиях анонимности.

Другой источник уточнил, что запрет вступит в силу с момента подписания, которое может состояться до 1 августа.

По утверждению источника в крупной нефтяной компании, запрет будет подписан уже в ближайший понедельник.

Представитель аппарата Новака отказался комментировать введение запрета на экспорт бензина.

В начале июля вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина для нефтяников обсуждается, но решение зависит от динамики биржевых цен в ближайшие дни.

Стоимость оптовых партий автобензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растёт с начала прошлой недели, восьмую торговую сессию подряд, при этом котировки Аи-95 в четверг достигли исторического максимума.

В конце января правительство РФ приняло решение о продлении запрета на экспорт автобензина на февраль для всех, кроме производителей топлива.

По данным источников и расчетам Reuters, производство автобензина в РФ в январе–мае составило 18,6 миллиона тонн, поставки на внутренний рынок — 15,8 миллиона тонн.

РФ за январь–май 2025 года увеличила экспортные поставки бензина железнодорожным транспортом через порты и погранпереходы почти на четверть к тому же периоду прошлого года до 2,51 миллиона тонн, показали данные источников и расчеты Reuters.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип