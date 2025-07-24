Россия запретит вывоз бензина после взлета биржевых цен до исторического максимума 6 24.07.2025, 19:06

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С 1 августа.

Российские власти введут запрет на экспорт автобензина с 1 августа сроком на два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением вопроса в правительстве.

«Вопрос (запрета) решенный. Пока на август–сентябрь», — сказал один из них на условиях анонимности.

Другой источник уточнил, что запрет вступит в силу с момента подписания, которое может состояться до 1 августа.

По утверждению источника в крупной нефтяной компании, запрет будет подписан уже в ближайший понедельник.

Представитель аппарата Новака отказался комментировать введение запрета на экспорт бензина.

В начале июля вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина для нефтяников обсуждается, но решение зависит от динамики биржевых цен в ближайшие дни.

Стоимость оптовых партий автобензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растёт с начала прошлой недели, восьмую торговую сессию подряд, при этом котировки Аи-95 в четверг достигли исторического максимума.

В конце января правительство РФ приняло решение о продлении запрета на экспорт автобензина на февраль для всех, кроме производителей топлива.

По данным источников и расчетам Reuters, производство автобензина в РФ в январе–мае составило 18,6 миллиона тонн, поставки на внутренний рынок — 15,8 миллиона тонн.

РФ за январь–май 2025 года увеличила экспортные поставки бензина железнодорожным транспортом через порты и погранпереходы почти на четверть к тому же периоду прошлого года до 2,51 миллиона тонн, показали данные источников и расчеты Reuters.

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