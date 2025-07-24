На Землю из космоса прилетела бутылка шампанского

На Землю из космоса прилетела бутылка шампанского1
- 24.07.2025, 19:26
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Ее создали для употребления в безвоздушном пространстве.
Шампанский дом G. H. Mumm сообщил, что успешно отправил в космос и обратно специально созданную для употребления в безвоздушном пространстве бутылку игристого. Mumm Cordon Rouge Stellar было запущено в космос с космодрома во Флориде 25 июня, а вернулось на Землю 15 июля.
Бутылка представляет собой полустеклянную форму, защищенную механизмом открывания и закрывания из нержавеющей стали – того же материала, который использует Maison Mumm для своих чанов в Реймсе. Бутылка защищена внешним корпусом из авиационного алюминия, украшенным красной лентой Mumm Cordon Rouge. Пробка бутылки закреплена металлическим кольцом.
Чтобы компенсировать ослабление вкуса и аромата, которое происходило в космосе, технологию производства Mumm Cordon Rouge пришлось модифицировать. Интенсивность ароматов была усилена за счет длительной выдержки и добавления дозированного ликера, полученного из вин, выдержанных в дубовых бочках. Открыть бутылку для дегустации шампанского планируется через пять месяцев после приземления.
Бутылку доставили в космос в рамках полета частной компании Axiom Space на корабле Dragon от SpaceX.
Проект начали реализовывать в 2017 году. Над созданием шампанского, помимо самого дома шампанского, работали Октав де Голля, основатель компании Spade, специализирующейся на проектировании продуктов для жизни человека за пределами Земли, Французское космическое агентство и Жан-Франсуа Клервуа, астронавт Европейского космического агентства и ветеран трех космических миссий NASA. Бутылку
Первый прототип Mumm Cordon Rouge Stellar был представлен в 2018 году. А в марте 2025 года был завершены испытания в словиях невесомости.