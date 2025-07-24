СМИ: Администрация Трампа «уничтожила» розовый сад Белого дома 8 24.07.2025, 19:38

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Залили бетоном.

Администрация президента США Дональда Трампа залила бетоном часть Розового сада Белого дома, чтобы превратить его во «внутренний дворик».

Об этом пишет People.

На фотографиях видно, что «превращение сада во внутренний дворик» находится на финальном этапе. Бетон залили на месте газона, который высадили в 1961 году по просьбе президента Кеннеди.

Еще в марте во время интервью Fox News Трамп объяснил это решение так: «Мы используем [Розовый сад] для пресс-конференций, и это не работает, потому что люди падают. Рельеф может быть влажным, а мягкая почва может быть проблемой для некоторых… Женщинам на высоких каблуках это просто не подходило».

Когда в начале июня начались ремонтные работы, представитель Белого дома назвал это «реставрацией» и сообщил, что Дональд и Мелания Трамп «глубоко уважают историю Белого дома и Розового сада».

«Эта реставрация Розового сада сохраняет красоту пространства и основывается на работе, выполненной в 2020 году, — с акцентом на улучшении практического использования и впечатлений гостей, посещающих специальные мероприятия», — заявил он в комментарии People.

В 2020 году, когда Мелания Трамп завершила тогдашнюю реконструкцию сада, ее раскритиковали. В частности, представитель NBC News Майкл Бешлосс назвал ее ботаническое видение «мрачным».

В ответ офис первой леди назвал его «некомпетентным». Сообщалось, что Мелания Трамп пыталась улучшить дренаж в Розовом саду, потому что цветы не приживались. Впоследствии Джилл Байден вернула саду прежний вид.

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