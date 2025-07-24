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В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию

  • 24.07.2025, 20:10
В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию
Фото: Ap

Речь идет о населенных пунктах Добропольской и Криворожской общин.

24 июля члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов. Об этом в Telegram сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Речь идет о населенных пунктах Добропольской и Криворожской общин.

Филашкин пояснил, что в Добропольской общине принудительную эвакуацию объявили из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс и Рубежное. Семьи с детьми также должны покинуть села Доброполье, Надия, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка и Ракша Криворожской общины. Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 928 детей.

Чиновник в очередной раз подчеркнул, что пребывание на территории Донецкой области представляет постоянную опасность, и призвал к эвакуации, пока она еще возможна.

«Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранителями как можно быстрее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины», – сообщил Филашкин.

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