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Белорусы разработали «полезные» кетчупы

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  • 24.07.2025, 20:15
Белорусы разработали «полезные» кетчупы

Кто сможет попробовать.

Детскому питанию в школах и садиках уделяют внимание не первый год.

Так, в Беларуси появились новые альтернативные продукты, которые приносят только пользу юным жителям страны, пишет БелТА.

Задачей разработки технологии производства консервов из овощей и фруктов занимались специалисты Академии наук, рассказала замгендиректора Научно-практического центра НАН Наталья Комарова.

Получились фруктовые соусы, пюре, десерты и коктейли.

«В продуктах уменьшено содержание сахара, понижена кислотность, отсутствуют красители, ароматизаторы, подсластители, консерванты, генетически модифицированное сырье», – объяснила Наталья Комарова.

По ее словам, рецептов вышло больше десятка.

Среди продукции есть также консервированные огурцы и томаты, но без содержания запрещенных в детском питании специй, где уксус заменен лимонным либо яблочным соком.

«Дети любят кетчуп и соусы, но не все эти кетчупы подходят для питания детей дошкольного и школьного возраста. Поэтому поставили такую задачу: разработать именно соусы, которые были бы в том числе и полезны для детей. Они уже есть в продаже», – подытожила специалист.

К слову, за продукцию будет отвечать консервный завод в Быхове.

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