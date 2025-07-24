Белорусы разработали «полезные» кетчупы

Белорусы разработали «полезные» кетчупы2
- 24.07.2025, 20:15
Кто сможет попробовать.
Детскому питанию в школах и садиках уделяют внимание не первый год.
Так, в Беларуси появились новые альтернативные продукты, которые приносят только пользу юным жителям страны, пишет БелТА.
Задачей разработки технологии производства консервов из овощей и фруктов занимались специалисты Академии наук, рассказала замгендиректора Научно-практического центра НАН Наталья Комарова.
Получились фруктовые соусы, пюре, десерты и коктейли.
«В продуктах уменьшено содержание сахара, понижена кислотность, отсутствуют красители, ароматизаторы, подсластители, консерванты, генетически модифицированное сырье», – объяснила Наталья Комарова.
По ее словам, рецептов вышло больше десятка.
Среди продукции есть также консервированные огурцы и томаты, но без содержания запрещенных в детском питании специй, где уксус заменен лимонным либо яблочным соком.
«Дети любят кетчуп и соусы, но не все эти кетчупы подходят для питания детей дошкольного и школьного возраста. Поэтому поставили такую задачу: разработать именно соусы, которые были бы в том числе и полезны для детей. Они уже есть в продаже», – подытожила специалист.
К слову, за продукцию будет отвечать консервный завод в Быхове.