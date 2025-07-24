Россия стягивает до 60 тысяч военных в Сумскую область 24.07.2025, 20:24

Оккупанты пытаются каждый день штурмовать позиции ВСУ.

Российская армия сосредоточила от 50 тыс. до 60 тыс. военнослужащих на одном из направлений Сумской области. Об этом сообщил 24 июля в эфире телемарафона, транслируемого телеканалом «Ми – Україна», начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда «Сталевий кордон» Иван Шевцов.

По его словам, активные боевые действия сейчас ведутся в районах Хотинской и Юнаковской общин. Там оккупанты пытаются каждый день штурмовать позиции ВСУ.

«Сумщину нужно разделить на две части. Одна – где сейчас идут активные боевые действия. Это район Хотинской и Юнаковской общин. Именно там враг проводит постоянно свои штурмовые действия. Именно на этом направлении накопил наибольшее количество личного состава – около 50–60 тыс.», – отметил Шевцов.

Спикер сказал, что на другом участке на государственной границе с РФ противник штурмовых действий не проводит. Однако продолжает постоянные обстрелы, используя артиллерию, авиацию, дроны.

В сводке Генерального штаба ВСУ на 16.00 24 июля говорится, что с начала суток обстрелам с территории РФ подверглись пограничные населенные пункты: Турья, Покровка, Коренек, Новая Гута, Волковка, Петрушевка Сумской области.

На северо-слобожанском и курском направлениях силы обороны с начала суток отразили 14 наступательных действий, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Также оккупанты нанесли шесть авиационных ударов, применив при этом семь управляемых авиационных бомб. Совершили 180 обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня, уточнили в Генштабе.

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