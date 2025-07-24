Какой будет погода в Беларуси в последнюю неделю июля 24.07.2025, 20:28

Белгидромет дал ответ.

Белгидромет сказал белорусам о неспокойной погоде в последнюю неделю июля. Подробности БелТА озвучили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Согласно прогнозу синоптиков, на заключительной неделе июля 2025 года фронтальные разделы по-прежнему не оставят в покое Беларусь.

«Поэтому характер у погоды обещает быть неспокойный. Время от времени будут идти дожди, при активном развитии атмосферных процессов дожди будут достигать критериев сильных, сопровождаться грозами и сильным порывистым ветром», - говорится в сообщении.

В связи с этим белорусам советуют всегда держать зонтики под рукой. В понедельник, 28 июля, на большей части территории страны прогнозируются дожди, местами вероятны сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В дневное время местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. Ночью и утром возможен слабый туман. В ночные часы температура воздуха окажется от +14 до +20 градусов, днем – от +23 до +30 градусов. По западу местами будет от +18 до +22 градусов.

Во вторник, 29 июля, на большей территории Беларуси также ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Ночью прогнозируется от +11 по западной части и до +20 градусов – по юго-восточной. Днем температура окажется от +21 до +28 градусов. По юго-востоку воздух прогреется до +31 градуса.

В среду, 30 июля, в ночные часы на большей части страны, а днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах вероятны грозы. Ночью прогнозируется от +12 до +19 градусов, а днем – от +20 градусов по западу Беларуси и до +33 градусов – по юго-востоку.

«В связи с неустойчивым характером погодных условий жителям нашей страны стоит внимательно следить за прогнозами погоды и предупреждениями, - предупредили в Белгидромете.

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