Ливни размыли автомобильную дорогу в Городокском районе
- 24.07.2025, 21:22
По району недавно прошел ураган.
В Городокском районе дорожники восстанавливают дорогу, которую размыло после ливней, сообщили в Витебском облисполкоме.
Обильные осадки обрушились на деревню Заречье Долгопольского сельсовета. «Произошло разрушение дорожного полотна на автодороге Н-2504 по направлению Городок-Селище», - рассказали в облисполкоме.
Рабочие в данный момент восстанавливают дорогу, в том числе используя специальную технику. Витебщина серьезно пострадала от непогоды.