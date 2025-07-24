Ливни размыли автомобильную дорогу в Городокском районе 24.07.2025, 21:22

По району недавно прошел ураган.

В Городокском районе дорожники восстанавливают дорогу, которую размыло после ливней, сообщили в Витебском облисполкоме.

Обильные осадки обрушились на деревню Заречье Долгопольского сельсовета. «Произошло разрушение дорожного полотна на автодороге Н-2504 по направлению Городок-Селище», - рассказали в облисполкоме.

Рабочие в данный момент восстанавливают дорогу, в том числе используя специальную технику. Витебщина серьезно пострадала от непогоды.

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