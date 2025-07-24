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Сирия заручилась многомиллиардными инвестициями из Саудовской Аравии

  • 24.07.2025, 21:29
Сирия заручилась многомиллиардными инвестициями из Саудовской Аравии

Дамаск может рассчитывать на $6,4 миллиарда.

Саудовская Аравия в четверг, 24 июля, объявила об инвестициях в Сирию в размере $6,4 млрд. Об этом пишет Reuters.

О соглашениях сообщил министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на форуме в Дамаске, назвав визит «подтверждением твердой и поддерживающей позиции королевства в отношении братской Сирии».

По словам аль-Фалиха, инвестиционные соглашения предусматривают $2,93 млрд на проекты в сфере недвижимости и инфраструктуры и около $1,07 млрд – на сектор телекоммуникаций и информационных технологий.

В число участвующих в них компаний входят телекоммуникационные компании Saudi Telecom Company (STC) и GO Telecom, компания цифровой безопасности Elm, фирма кибербезопасности Cipher и компания Classera, занимающаяся образовательными технологиями.

Аль-Фалих сообщил, что во время форума будет подписано 47 соглашений, в которых примут участие более 100 компаний.

На мероприятии, запланированном на июнь и отложенном из-за конфликта между Ираном и Израилем, аль-Фалих также объявил о создании Саудовско-сирийского делового совета.

Компании, многие из которых представляют страны Персидского залива и Турцию, выразили заинтересованность в восстановлении сирийских электрогенерирующих мощностей, дорог, портов и другой поврежденной инфраструктуры.

Сирия уже подписала с Катаром соглашение на поставку электроэнергии на сумму $7 млрд и договор на $800 млн с портовой компанией DP World из ОАЭ. Американские компании также готовятся к разработке генерального плана развития энергетического сектора Сирии.

В апреле Саудовская Аравия и Катар объявили о намерении погасить задолженность Сирии перед Всемирным банком, что открыло возможность нового кредитования.

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