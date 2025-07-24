В Минске появится новый памятник 24.07.2025, 21:38

Речь идет об известном спортсмене и олимпийском чемпионе.

В белорусской столице могут увековечить память известного спортсмена, пишет ТАСС.

Для этого прямо в центре города возведут новый памятник высотой 10–12 м.

Его поставят в честь борца Александра Медведя. С таким предложением выступили на встрече спортсменов, скульпторов и общественников в Москве.

Место подходящее – площадка у Дворца спорта, рассказал создатель памятника Салават Щербаков.

Щербаков отметил, что место для памятника символичное, ведь именно Александр Медведь сделал Минск столицей спортивной борьбы.

По словам скульптора, весь размер памятника, предположительно, составит до 12 м, а фигура борца будет высотой около 5 м.

«Я думаю, чтобы ему было где-то под 40 лет. Он тогда в третий раз стал олимпийским чемпионом. Возраст должен быть зрелого спортсмена, победителя», – считает мастер.

На встрече презентованы два эскиза памятника. На первой версии, которая полюбилась большинству приглашенных гостей, Александр Медведь стоит с поднятой вверх рукой, в спортивном трико, как будто бы только что вышел с борцовского ковра.

На второй же версии скульптуры спортсмен стоит в костюме, а поверх него надета лента с медалями.

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