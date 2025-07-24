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В Беларуси посчитали опасными велосипеды

  • 24.07.2025, 22:03
В Беларуси посчитали опасными велосипеды

Какую модель запретили продавать.

Белорусские контролирующие органы нашли модель велосипеда, которая может оказаться небезопасной. Такая информация появилась в реестре Госстандарта.

Речь идет о марке STELS, которую производит Жуковский веломотозавод в России. Конкретно в немилость попала модель Navigator-300.

Как показали испытания, стержень руля этого велосипеда не выдерживает статической нагрузки.

Из-за этого с 25 июля его запретят ввозить в Беларусь и продавать здесь.

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