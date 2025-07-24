В Беларуси посчитали опасными велосипеды 24.07.2025, 22:03

Какую модель запретили продавать.

Белорусские контролирующие органы нашли модель велосипеда, которая может оказаться небезопасной. Такая информация появилась в реестре Госстандарта.

Речь идет о марке STELS, которую производит Жуковский веломотозавод в России. Конкретно в немилость попала модель Navigator-300.

Как показали испытания, стержень руля этого велосипеда не выдерживает статической нагрузки.

Из-за этого с 25 июля его запретят ввозить в Беларусь и продавать здесь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com