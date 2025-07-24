В Беларуси посчитали опасными велосипеды
- 24.07.2025, 22:03
Какую модель запретили продавать.
Белорусские контролирующие органы нашли модель велосипеда, которая может оказаться небезопасной. Такая информация появилась в реестре Госстандарта.
Речь идет о марке STELS, которую производит Жуковский веломотозавод в России. Конкретно в немилость попала модель Navigator-300.
Как показали испытания, стержень руля этого велосипеда не выдерживает статической нагрузки.
Из-за этого с 25 июля его запретят ввозить в Беларусь и продавать здесь.