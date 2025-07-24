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Второй по величине аэропорт России почти обанкротился

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  • 24.07.2025, 22:06
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Второй по величине аэропорт России почти обанкротился

Аэропорт «Домодедово» сообщил об угрозе банкротства через месяц после национализации.

Национализированный по требованию Генпрокуратуры аэропорт «Домодедово» находится в предбанкротном состоянии, заявил новый глава авиагавани Андрей Иванов. По его словам, общий долг «Домодедово» составляет около 70 млрд руб., из которых 34 млрд в рублях и 450 млн в долларах. В 2025 году платежи по процентам составят 8 млрд руб. «Но риска банкротства мы не допустим. Очень надеемся на своевременное привлечение стратегического инвестора или инвесторов», — сказал Иванов в интервью РБК. Он добавил, что на данный момент проводит встречи с кредиторами по вопросам реструктуризации долга и «находит понимание».

«Долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности», — пояснил Иванов. Глава «Домодедово» напомнил, что на фоне падения пассажиропотока был открыт еще один терминал Т2, а также резко увеличилась «непрофильная штатная численность». В 2023 году пассажиропоток аэропорта составлял почти 20 млн человек, но в 2024-м показатель упал до 15,5 млн. В этом году он может снизиться еще на 2 млн, отметил Иванов. По его словам, на текущий момент пассажиропоток «Домодедово» как минимум вдвое ниже возможностей.

Топ-менеджер также сообщил о последовательном падении выручки аэропорта: в 2023 году она составила 34 млрд руб., в 2024-м — 31 млрд, а этом году упадет до 30 млрд. Вместе с тем рос и убыток: в 2023 году он достигал почти 7 млрд руб., в 2024-м — 7,2 млрд, а в текущем году вырастет до 10 млрд. Еще около 650 млн руб. составляет текущая кредиторская задолженность предприятий группы и примерно столько же — долги по зарплате, отметил Иванов.

На этом фоне 1 июля аэропорт получил иск о признании управляющей компании банкротом из-за долга по налогам на сумму около полумиллиарда рублей от ФНС по Калининградской области. «Суд рассмотрел этот иск и отказал в удовлетворении. Российская Федерация позволила направить задолженность по налогам на выплату зарплат, за что огромное спасибо. Это единственный прецедент за всю современную историю страны. Такого не было никогда», — сказал глава «Домодедово».

Помимо финансов, по его словам, необходимо привести в порядок аэродромную инфраструктуру. В частности, требуется достроить вторую взлетно-посадочную полосу и оборудовать аэродром очистными сооружениями. Согласно предварительным оценкам, это может обойтись федеральному бюджету в 16 млрд руб., заключил Иванов.

17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании в доход государства 100% долей в ООО «ДМЕ Холдинг» — структуры, владеющей основными активами международного аэропорта «Домодедово». Иск был подан в январе 2025 года. Он охватывал 30 юридических лиц, входящих в структуру группы «Домодедово», и касался ее ключевых бенефициаров — Дмитрий Каменщика и Валерия Когана. По версии надзорного ведомства, эти лица, являясь резидентами других государств, сохраняли фактический контроль над стратегически важным объектом инфраструктуры, выводили прибыль за рубеж и осуществляли редомициляцию активов в обход законодательства.

Международный аэропорт «Домодедово» — один из крупнейших авиаузлов России. Он обслуживает внутренние рейсы таких авиакомпаний, как S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Red Wings, а также международные направления.

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