Зеленский согласовал новые изменения в Минобороны Украины 7 24.07.2025, 22:24

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И пообещал «сильные вещи» после доклада ГУР.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в Министерстве обороны и дальнейших шагах в сфере безопасности и обороны.

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

«Только что согласовал обновление заместителей министра обороны Украины. Команда Министерства обороны начала очень активные изменения - есть уже через неделю и дополнительные подписанные контракты на дроны. Это очень важно», - заявил Зеленский.

Он также сообщил, что продолжается аудит договоренностей с международными партнерами. По его словам, Украина имеет сотни договоренностей, и все они должны быть реализованы.

«Мы обсудили вместе с министром обороны Украины и с командой Офиса вопрос финансирования нашей обороны, наших воинов - устойчивость мы обеспечиваем», - сказал он.

Зеленский добавил, что министр обороны вместе с руководителем Главного управления разведки доложили о ситуации. Детали, по его словам, остаются непубличными, однако «некоторые вещи мы сделаем, сильные вещи».

Также президент сообщил о разговорах с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«Говорил сегодня с главкомом - утром и сейчас снова. Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности», - отметил он.

Отдельно Зеленский отметил важность обороны Покровска, назвав это направление самым сложным.

«Покровск - это наше ежедневное внимание, и я хочу поблагодарить каждое подразделение, которое защищает это направление - самое сложное сейчас направление», - подчеркнул президент Украины.

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