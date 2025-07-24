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Российских чиновников начали сажать с высокой скоростью

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  • 24.07.2025, 22:41
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Российских чиновников начали сажать с высокой скоростью

По одному в неделю.

В России заметно выросла частота задержаний высокопоставленных чиновников — в среднем не реже одного случая в неделю. По подсчетам «ЧТД», с начала года под следствием оказались не менее 28 представителей власти уровня министров, вице-губернаторов и их заместителей. Причины почти всегда одни и те же — взятки, мошенничество, растрата и злоупотребление служебными полномочиями.

Очередной громкий случай произошел сегодня, 24 июля: был задержан бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров, покинувший пост в ноябре прошлого года. Его подозревают во взяточничестве. В этот же день были арестованы сразу трое челябинских чиновников: министр по управлению имуществом Эльдар Белоусов, управляющий делами губернатора и правительства области Роман Менжинский, а также бывший вице-губернатор Александр Богашов. Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстной заинтересованности и с тяжкими последствиями. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее, в апреле, в центре громкого уголовного дела оказались бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. Оба ушли в отставку в декабре 2024 года, а спустя несколько месяцев были задержаны по подозрению в мошенничестве, связанном со строительством оборонных укреплений. В их показаниях упоминался и экс-губернатор, бывший министр транспорта Роман Старовойт 7 июля Владимир Путин снял Старовойта с поста министра, после чего он покончил с собой.

20 июля следственные органы отправили в СИЗО бывшего руководителя управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова, а также его подчиненных Ларису Стрелецкую и Андрея Решетько. Их подозревают в особо крупной растрате бюджетных средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной.

Немногим ранее по аналогичному делу был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, а также близкие к нему предприниматели Иван Новиков и Константин Зимин. Все они, по версии следствия, причастны к масштабным хищениям при возведении линии обороны.

24 июля стало известно и о задержании вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Мещанский суд Москвы постановил заключить его под стражу до 21 сентября. Он стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

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