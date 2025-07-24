Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего 3 24.07.2025, 22:54

Ее координатором стал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Ее координатором стал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Согласно указу президента, в персональный состав ввели премьер-министра Юлию Свириденко, а секретаря СНБО Рустема Умерова утвердили координатором Ставки.

Также в персональном составе утверждены министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, из состава Ставки вывели бывших секретаря СНБО Александра Литвиненко и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

Другим указом Зеленский назначил Умерова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Эту должность по штатному расписанию занимает именно секретарь СНБО.

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