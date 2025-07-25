Volkswagen опередил Tesla на рынке электромобилей в Европе 25.07.2025, 2:12

Рынок электромобилей в Европе вырос на 24%.

В первой половине 2025 года Tesla потеряла звание лидера среди производителей электромобилей в регионе. Как сообщает InsideEVs, продажи Tesla в странах ЕС, ЕАВТ и Великобритании упали на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 108878 авто.

В то же время Volkswagen увеличила поставки на 78%, продав 133465 электромобилей. Таким образом, немецкий бренд обошёл американского конкурента на 24587 автомобилей и стал новым лидером рынка электрокаров в Европе.

Другие традиционные автопроизводители также нарастили долю. BMW заняла третье место с 93576 проданными электромобилями (+14%), Skoda - четвёртое с 70947 проданными авто (+146%), благодаря популярности новой модели Elroq и обновлённого Enyaq. Renault закрыла пятёрку, продав 63704 электромобиля (+58%) - главным образом благодаря модели Renault 5.

Хотя Tesla сохранила лидерство в июне по количеству проданных электрокаров, этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить первое место по итогам полугодия. Тем не менее, в июне Tesla также была единственной из пятёрки, кто показал спад – на 21%, по сравнению с результатом прошлого года. В то же время Volkswagen добавил 9%, BMW - 16%, Skoda - 189%, а Renault - 23%.

Самыми популярными электромобилями в Европе в первой половине года остаются Tesla Model Y, Model 3, а также Volkswagen ID.4, ID.7 и ID.3.

В целом рынок электромобилей в Европе вырос на 24% - с 944858 авто за первое полугодие 2024 года до 1177051 в этом году.

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