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Зеленский после протестов отказался от предложенной им реформы

  • 25.07.2025, 6:06
Зеленский после протестов отказался от предложенной им реформы

Продолжающиеся протесты он счел «достойной» реакцией.

Новый законопроект, касающийся деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), призван дать «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов». Об этом заявил внесший сегодня инициативу в Раду украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, законопроект вносится «для справедливости», чтобы были «реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства». Зеленский пояснил, что каждый, кто имеет доступ к гостайне — не только в НАБУ и САП, но и в Государственном бюро расследований (ГБР) и Нацполиции — должны проходить регулярные проверки на детекторе лжи. Глава государства добавил, что инициатива также содержит нормы, «которые защищают от различных злоупотреблений».

Зеленский отметил, что текст законопроекта обсуждался с представителями НАБУ и САП, правоохранителями, а также с иностранными партнерами. Последние предложили, чтобы в работе над инициативой участвовать и европейские эксперты, рассказал Зеленский, добавив, что поручил чиновникам представить законопроект партнерам и «привлечь все необходимые экспертные возможности».

«Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина — это люди, которые неравнодушны», — прокомментировал он продолжающиеся третий день акции протеста.

Издание Politico отмечает, что тем самым Зеленский «отказался от своих спорных изменений в антикоррупционных ведомствах страны после возмущения в стране и за рубежом». Европейские чиновники предупреждали, что новый закон, ограничивающий работу антикоррупционных агентств, может стоить Украине финансовой помощи и возможности вступить в Европейский Союз.

Законопроект, который сегодня внес украинский президент, фактически отменяет нормы, которые содержит закон, подписанный им за два дня до этого. Тот документ ограничивал деятельность НАБУ и САП, делая их зависимыми от решений генпрокурора. Последний получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

В нынешней инициативе говорится, что генпрокурору запрещено давать указания детективам НАБУ. Также, согласно этому законопроекту, генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. Подчеркивается, что работники САП подчиняются только руководителю САП, его первому заместителю и заместителю.

Инициатива Зеленского предусматривает, что сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны проходить полиграф, организованный СБУ. Также им будет запрещен выезд за границу на время военного положения, за исключением служебных командировок.

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