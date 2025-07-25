В МЧС раскрыли детали мощного взрыва на газопроводе под Минском
- 25.07.2025, 7:38
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Образовалась воронка.
Под Минском возле агрогородка Атолино в картофельном поле произошел разрыв газового трубопровода. Пострадавших нет, сообщает МЧС.
Как рассказали в МЧС, разрыв был диаметром 700 мм, вследствие чего образовалась воронка. Но пострадавших нет. Запах газа отсутствует.
В ведомстве добавили, газоснабжение потребителей не нарушено, а причина инцидента устанавливается. На месте работает газовая служба, подразделения МЧС мониторят обстановку.
В «Мингазе» сообщили, что вечером 24 июля около 20.45 на магистральном газопроводе ОАО «ГазпромТрансгазБеларусь» произошла разгерметизация газопровода.
«В настоящее время выход газа локализован. Газоснабжение потребителей Минска и Минского района осуществляется по второй нитке. Ограничение в газоснабжении потребителей не предусматривается», — отметили в «Мингазе».
В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» заявили, что произошел резкий выход газа из не пущенной в эксплуатацию газопроводной трубы:
«Возгорания не было. Ситуация полностью локализована, пострадавших нет. На месте работают специалисты газовой службы».
Причины произошедшего выясняются.