Маск извинился за сбой в Starlink по всей линии фронта в Украине
- 25.07.2025, 7:53
Миллиардер пообещал, что подобное не повторится.
Поздно вечером, 24 июля, в системе спутниковой связи Starlink произошел сбой. Известный миллиардер и владелец Илон Маск принес свои извинения в соцсети Х.
По его словам, сервис восстановят в ближайшее время.
«Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит причину сбоя, чтобы подобное не повторилось», - пишет Маск.
Его пост был ответ на пост самой компании, которая заявила, что сеть Starlink испытывает сбой. Таким добавили, что сейчас активно работают над решением этой проблемы.