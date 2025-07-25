Взрывы в Ростовской области: россияне паникуют из-за атаки дронов 25.07.2025, 8:22

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Регион под массированным ударом БПЛА.

В ночь на 25 июня в ряде городов Ростовской области РФ слышны взрывы. Россияне говорят, что регион атакуют неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Около часа назад РосСМИ начали писать, что в пригороде Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее 7 взрывов. Предварительно, как утверждается, была работа ПВО по неизвестным дронам.

В частности, очевидцы рассказали каналу SHOT, что слышали от 5 до 7 взрывов в пригороде Таганрога. Кроме того, о громких звуках писали жители городов - Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск.

Они утверждают, что видели в небе вспышки от взрывов и слышали звуки пролетающих беспилотников. Кроме того, меньше получала назад в Новочеркасске вновь были звуки взрывов.

На данный момент никакой информации о последствиях нет. Кадров пожаров или чего-то подобного на эту минуту тоже не было.

На ситуацию отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он опубликовал видео, на котором женщина задается вопросом, где ПВО.

«В Крыму осталось навсегда в земле, а остальное - под Москвой», - написал он, отвечая таким образом на вопрос жительницы РФ.

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